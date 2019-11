Twee nieuwe directeuren bij Florence

Bij zorgorganisatie Florence zijn twee nieuwe directeuren aangesteld: Eveline Castelijns en Martijn Verbeek.

Services



Per 15 januari 2020 treedt Eveline Castelijns in dienst bij Florence als directeur Services. Ze was daarvoor werkzaam bij organisatieadviesbureau Berenschot als sectorleider Zorg & Welzijn. Castelijns heeft als organisatieadviseur toezichthouders, bestuurders, directieleden en professionals in de ouderenzorg ondersteund op het gebied van strategie, samenwerking, bedrijfsvoeringsprocessen en duurzame huisvesting. Bij Florence wordt ze verantwoordelijk voor de ondersteunende afdelingen vastgoed, informatisering & automatisering, facilitaire zaken en inkoop.

Thuiszorg

Martijn Verbeek is sinds 1 november gestart als directeur Thuiszorg. Hij was van 2014 tot 2017 directeur Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hier hield hij zich bezig met de hervorming van de Langdurige Zorg. In oktober 2017 ging hij aan de slag bij thuiszorgaanbieder Allerzorg. Bij Florence gaat Verbeek zich bezighouden met de zorg thuis aan kwetsbare ouderen. Zijn ervaring met diverse woonvormen en zorginitiatieven sluiten hier goed bij aan.

Florence

Bij Florence werken 3.500 medewerkers en ruim 1.600 vrijwilligers. Zij bieden zorg aan twintigduizend inwoners van de regio Haaglanden bij cliënten thuis, binnen geriatrische revalidatie, in woonzorgcentra en in verpleeghuizen.