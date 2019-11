Ex-directeur Slotervaart Ziekenhuis gaat in beroep tegen celstraf

De voormalig directeur van het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam, Aysel Erbudak, gaat in beroep tegen haar veroordeling. Dat bevestigt haar advocaat.

De rechtbank in Amsterdam legde maandag vijftien maanden cel aan Erbudak op. Die acht bewezen dat ze in 2008 met valse facturen 1 miljoen euro heeft weggesluisd en jaren later nog eens 200.000 euro achterover drukte.



Erbudak (53) kreeg ook een beroepsverbod van zes jaar en drie maanden opgelegd. In die tijd mag ze niet als "bestuurder van een rechtspersoon" optreden. Ze heeft alle beschuldigingen steeds tegengesproken. "We hopen dat het gerechtshof op een hele andere manier naar de zaak zal kijken en haar zal vrijspreken", aldus de raadsman dinsdag. (ANP)