Oud-CDA-politica wordt bestuurder bij Prisma

Brigite van Haaften-Harkema gaat op 1 maart 2020 aan de slag als lid van raad van bestuur van Prisma in Waalwijk.

Van Haaften is momenteel bestuurder bij Stichting Dag- en Woonvoorzieningen West-Brabant (SDW Zorg). Eerder was zij onder meer Gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant met Jeugdzorg in haar portefeuille. Van 2005 tot en met 2011 was ze tevens lid van het dagelijks bestuur van het landelijke CDA.

Uitdaging

Van Haaften noemt de overstap naar Prisma “een uitdaging”. “Prisma ken ik als een innovatieve organisatie, die - net als ik - mensen met een beperking graag midden in onze samenleving ziet”, aldus Van Haaften. Binnen de raad van bestuur krijgt Van Haaften kwaliteit, veiligheid en het zorginhoudelijk beleid in haar portefeuille. Bestuursvoorzitter Jaap de Bruin richt zich onder meer op de bedrijfsvoering.

Prisma levert met 2300 medewerkers en 900 vrijwilligers zorg en ondersteuning aan ruim 2.400 mensen met een beperking in Midden- en West-Brabant.