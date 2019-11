Gehandicaptenzorg hikt tegen digitaal cliëntportaal aan

Het aantal digitale cliëntenportalen in de gehandicaptenzorg is de afgelopen twee jaar nauwelijks gegroeid. Daarmee komt de doelstelling om in 2020 iedere cliënt elektronisch inzage te geven in zijn of haar dossier in het gedrang. Andere sectoren laten wel een flinke groei in gebruik zien.

Eén en ander komt naar voren uit onderzoek van Nivel onder deelnemers aan het Panel Verpleging & Verzorging. Dit jaar werkt 43 procent van de begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking met een digitaal cliëntenportaal. Dat is nauwelijks meer dan in 2018. Om de digitale toegankelijkheidsambities in 2020 te realiseren moet er nog een flinke slag gemaakt worden, aldus Nivel.

Opvallend

Nivel noemt het opvallend dat het gebruik van digitale cliëntenportalen in de gehandicaptenzorg niet harder stijgt, aangezien het gebruik in andere zorgsectoren in 2019 wel flink in de lift zit. In de ouderenzorg nam het gebruik toe van 55 procent in 2018 naar 69 procent in 2019. In dezelfde periode steeg het gebruik in de ziekenhuiszorg van 42 naar 67 procent en in huisartsenzorg van 32 naar 42 procent.

Draagvlak

Nivel heeft geen antwoord op de vraag waarom de stijging achterblijft. Leeft bij begeleiders het gevoel dat zij meer tijd kwijt zijn aan het nauwkeurig registreren van gegevens in digitaal cliëntenportaal. Daar staat tegenover dat via een cliëntenportaal steeds meer inzicht verwachten in de wensen van hun cliënten. Mede om deze reden is er onder begeleiders een breed draagvlak voor het digitaal cliëntenportaal; bijna driekwart van de begeleiders wil ermee werken. Om de introductie van het digitaal cliëntenportaal in de langdurige zorg een versnelling te geven start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2020 het subsidieprogramma InZicht.

Betrokkenheid

In een digitaal cliëntenportaal kunnen cliënten en hun familie het eigen dossier inzien en soms ook informatie toevoegen. Het voordeel van een digitaal cliëntenportaal is dat cliënten en familieleden zelf inzicht hebben in het zorgleefplan en de gegeven zorg. Hierdoor voelen zij zich meer betrokken en ervaren ze meer regie.