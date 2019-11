Maasstad Ziekenhuis partnert met Feyenoord

Feyenoord en het Maasstad Ziekenhuis bundelen hun krachten in een driejarig partnerschap. Door hun maatschappelijke activiteiten te bundelen willen de twee partijen een bijdrage te leveren aan een betere kwaliteit van leven van inwoners uit Rotterdam.

Feyenoord en het Maasstad Ziekenhuis gaan samenwerken op vier gebieden: vitaliteit en sportparticipatie, werkgelegenheid, stages en kennisdeling. De samenwerking krijgt waar mogelijk directe een concrete uitwerking. Zo gaan medewerkers en patiënten van het Maasstad Ziekenhuis meedoen aan Fitter met Feyenoord: Feyenoords coachingstraject dat deelnemers in twaalf weken op weg helpt naar een gezondere en energieke leefstijl.

Werkervaring

Onder de noemer Jobscorer Training starten Feyenoord en Maasstad Ziekenhuis een traject van twee maanden waarbij jongeren door middel van coaching, sport en persoonlijke begeleiding geïnteresseerd worden voor een baan in de zorg. Eerst gaan de deelnemers sporten om beter zicht te krijgen op eigen kwaliteiten. Sollicitatieworkshops, CV-trainingen en persoonlijke moeten het zelfvertrouwen vergroten. Daarna krijgen de deelnemers de kans om hun opgedane kennis te laten zien in de praktijk tijdens het volgen van (zorg)werkervaringsplaatsen bij het Maasstad Ziekenhuis.

Kracht

“De samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis is een heel goed voorbeeld van hoe we, hand in hand met deze partner, op diverse gebieden de kracht van Feyenoord kunnen uitdragen”, zegt algemeen directeur Mark Koevermans. “We vergroten onze sociaal-maatschappelijke invloed en bieden werknemers, potentiële jonge werknemers die nu een afstand tot de arbeidsmarkt hebben én patiënten de kans op een gezonder en beter leven.”

Versterken

“Als twee professionele organisaties op het gebied van sport en gezondheid versterken we elkaar en kunnen we iets terugdoen voor de wijken om ons heen”, zegt bestuursvoorzitter Peter Langenbach. “We streven ernaar om de bewoners te helpen gezonder en vitaler te leven. Ook willen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden om in de zorgsector te komen werken en bieden we onze medewerkers de mogelijkheid om te gaan sporten bij Feyenoord.”