Jacomien de Jong wordt de nieuwe directeur van de Huisartsen Coöperatie Amstelland. Zij volgt daarmee Marianne Oomens op.

De Jong (39) was de afgelopen acht jaar werkzaam als adviseur bij Rijnconsult en was voornamelijk actief in de zorgsector en het sociaal domein. Zij neemt vanaf 20 januari 2020 het roer over bij de Huisartsen Coöperatie Amstelland (HCA), de overkoepelende organisatie van huisartsen die werken in de regio Amstelland.