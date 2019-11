Ook GGNet en Parnassia naar rechter om forse tariefdaling

Na Arkin, Fivoor en de Van der Hoeven kliniek spannen Parnassia en GGNet een kort geding aan tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat heeft besloten de tarieven voor de forensische zorg in 2020 op onderdelen te korten en gaat werken met een maximale dagprijs. Dat betekent een budgetdaling van tien procent.

"Dat kunnen we niet betalen", zegt een woordvoerder van GGNet. Bij GGNet gaat het om de forensisch psychiatrische afdeling De Boog in Warnsveld (Gelderland), waar ongeveer tachtig cliënten worden behandeld, grotendeels op de klinische afdeling. Het geding dient op 14 januari voor de rechtbank in Den Haag.

Afslag NZa-tarieven

De Boog krijgt betaald van het ministerie op basis van NZa-tarieven per 'product' en een maximale dagprijs (combinatie van behandeling, dagbesteding en verblijf). Het ministerie hanteert volgens GGNet daarbovenop een afslag van de NZa-tarieven van vier procent voor onder meer ambulante zorg.

Parnassia

Ook Parnassia krijgt te maken met lagere tarieven van het ministerie van Justitie, volgens enkele bronnen. Het zou gaan om haar forensische zorg bij Antes, dat drie vestigingen heeft in Rotterdam. Woensdag was niemand bij Parnassia en bij Antes bereikbaar voor commentaar. Wel werd bevestigd dat Parnassia/Antes een rechtszaak aanspant.

Snijden in zorg

Als GGNet toch door de rechter wordt gedwongen lagere tarieven te accepteren, gaat GGNet fors snijden in de zorg voor psychiatrische cliënten. "Die moeten het volgend jaar dan doen met een derde minder behandel-uren", aldus de woordvoerder.

Een uur minder

Dat betekent dat deze cliënten gemiddeld niet drie, maar twee uur behandeling en dagbesteding per dag zullen krijgen, aldus de woordvoerder: "Dit terwijl deze patiënten intensieve zorg en behandeling nodig hebben, vooral om het recidive-risico zoveel mogelijk te beperken."

Arkin en Van der Hoeven

Vorige week lieten Arkin (Amsterdam), Van der Hoeven (Utrecht) en Fivoor (Rotterdam) al weten dat ze naar de rechtbank gaan om hogere tarieven af te dwingen voor hun forensische zorg. Zij zouden volgend jaar te maken krijgen met uurtarieven die zes à zeven procent lager zijn dan nu. Dit jaar lijdt Arkin al twee miljoen euro verlies op deze zorg.

Geen communicatie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid koopt de forensische zorg in via aanbestedingen. Volgens GGNet legt Justitie niet uit hoe ze tot die tarieven komen. Door deze procedure is geen communicatie mogelijk, zegt GGNet: "We mogen geen dialoog aangaan. Ons resteert dus weinig anders dan naar de rechter te gaan."