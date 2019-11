Zorg trekt meer werknemers dan er vertrekken

De zorg trekt al ruim twee jaar meer werknemers aan dan er weggaan. Dat verschil is sinds 2017 groter geworden en daardoor neemt het aantal werknemers in de zorg steeds sneller toe. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Tot eind juni trok de zorg in een jaar 50.000 meer werknemers aan dan er weggingen. 116.000 mensen verlieten de sector, bijvoorbeeld omdat ze met pensioen gingen of ander werk gingen doen. Daar stond tegenover dat er 165.000 afstudeerders, zijinstromers en herintreders een baan kregen in de zorg.

Trend gekeerd

Ten tijde van de financiële crisis was het omgekeerde aan de hand. Het aantal werknemers dat begon in de zorg nam af en tegelijk vertrokken steeds meer mensen uit de sector. Vanaf 2013 was de uitstroom groter dan de instroom en kromp het werknemersbestand dus. Eind 2016 keerde die trend.

Wisselen binnen de sector

De meeste mensen die in de zorg werken en wisselen van baan, blijven binnen de sector. Werknemers in de jeugdzorg en de sociale zorg wisselen naar verhouding het meest van baan. In deze sectoren is het percentage dat een baan vindt buiten de zorg ook het grootst. (ANP)