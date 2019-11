Ziekenhuis Winterswijk 'volwaardige status kwijt' door verlies afdelingen

Ziekenhuis Winterswijk verliest de intensive care, kinderafdeling en verlosafdeling. Hiermee raakt het ziekenhuis de volwaardige status kwijt, aldus De Gelderlander.

Wethouder Elvia Schepers maakt zich grote zorgen: "Sinds de fusie is altijd gezegd dat wij een volwaardig ziekenhuis zouden houden", aldus Schepers tegen Tubantia. Ook zegt ze nog 'duizenden vragen' te hebben, onder andere of de spoedeindehulp en cardiologie überhaupt in Winterswijk kunnen blijven, als er geen intensive care afdeling meer is.

Ingelicht

Het personeel van het SKB en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is vandaag op de hoogte gesteld van de toekomstplannen. Medewerkers zijn ingelicht door de raad van bestuur.