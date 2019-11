Nieuwe kwaliteitsstandaard helpt bij gesprekken over ouderschap

Kinderen van ouders met psychische aandoeningen en verslavingsproblemen hebben een verhoogd risico om zelf deze problematiek te ontwikkelen. Preventie en gepaste interventies kunnen dit voorkomen. De nieuwe kwaliteitsstandaard KOPP/KOV biedt handvatten ter ondersteuning van de ouder, het kind, en het gezin.

De nieuwe module is bedoeld voor iedereen die een rol speelt in de zorg voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslavingsproblematiek. Dit zijn zorgprofessionals uit zowel het medische als het sociale domein. Samenwerking tussen de verschillende expertise zal zorgen voor een goede ondersteuning van de ouders en hun kinderen, meldt GGZTotaal.

Instrument voor professionals

Volgens Cecil Prins-Aardema, kinder-en jeugd psychiater en manager behandelbeleid afdeling gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe, biedt de module een instrument voor professionals om een open gesprek aan te gaan over ouderschap: “Onze patiënten hopen vaak als eerste te kunnen herstellen in hun rol als ouder. In deze module staat hoe goede zorg voor de volwassene verbonden kan worden met zorgdragen voor de kinderen”.

Werkkaart

Professionals, patiënten en naasten hebben in een gezamenlijke werkgroep de inhoud van de module bepaald, en ervoor gezorgd dat deze op ‘adequate wijze’ is opgeschreven. Ook is er een werkkaart gemaakt: ‘Hoe praat je met ouders over ouderschap?’.