CBS: 'Er komen meer werknemers in de zorg dan er weggaan'

De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn is sinds 2016 gestegen met 69 duizend werknemers. Het aantal werknemers in de sector neemt daardoor toe, meldt het CBS.

Sinds het laatste kwartaal van 2016 is de instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn groter dan de uitstroom. Op basis van nieuwe cijfers concludeert het CBS dat het aantal werknemers in de sector daardoor is toegenomen: waar in 2010 nog 1249 duizend mensen in de zorg werkten, is dat aantal in 2019 gestegen naar 1318 duizend werknemers.

Instroom en uitstroom

Bij de instroom van werknemers wordt in het CBS-onderzoek gekeken naar afstudeerders, zij-instromers en herintreders. De uitstroom bestaat uit werknemers die stoppen met werken, bijvoorbeeld door pensionering, een overstap naar een andere bedrijfstak of doordat ze zelfstandig ondernemer worden.

'Administratieve toename'

Belangrijk is om te weten dat wijzigingen als fusies en veranderde branche-indelingen kunnen leiden tot een louter 'administratieve toename van de arbeidsmobiliteit': iemand kan hetzelfde werk blijven doen op dezelfde plaats maar toch als uit-of doorstromer worden geregistreerd omdat zij een nieuwe instelling als werkgever krijgt. Dit resulteert in een overschatting van de arbeidsmobiliteit, met name als het gaat om wisselingen binnen branches, aldus het CBS.