'Zorgverzekeraars laten mensen met dementie in de kou staan'

Maar liefst zes van de tien grootste verzekeraars laten mensen met dementie in 'de kou staan' wanneer het gaat om duidelijke informatievoorziening over vergoedingen voor dementiezorg, zoals casemanagement. Dat zegt Alzheimer Nederland.

Alzheimer Nederland vergeleek de informatie op de websites van de tien grootste zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, CZ, VGZ, Menzis, DSW, ONVZ, Zorg en Zekerheid, Salland, De Friesland en De Amersfoortse. Bij zes zorgverzekeraars was helemaal geen informatie te vinden over vergoedingen betreffende dementiezorg op hun site.

"Bij hen ontbreekt in het vergoedingenoverzicht bijvoorbeeld informatie over casemanagement dementie – vaste begeleiding van mensen met dementie en hun naasten – of is die weggestopt in verzekeringsvoorwaarden. Terwijl mantelzorgers de casemanager juist zien als een van de meest noodzakelijke vormen van ondersteuning én vaak niet weten waar de hulp beschikbaar is om het langer vol te kunnen houden", aldus Julie Meerveld van Alzheimer Nederland tegen ZorgKrant.

'Transparantie blijkt een farce'

Vorig jaar tekenden de verzekeraars nog een hoofdlijnenakkoord om transparant te zijn over de wijkverpleging. Hier valt ook casemanagement onder. Die transparantie blijkt echter een farce volgens Alzheimer Nederland: 'De meeste zorgverzekeraars hebben sinds vorig jaar niets ondernomen om de informatievoorziening voor mensen met dementie te verbeteren'.