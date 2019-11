Rijnstate verkoopt locatie Velp

Ziekenhuisorganisatie Rijnstate heeft zijn pand in Velp verkocht. Dit is onderdeel van de strategie van de ziekenhuisorganisatie. Hierbij wordt meer gebruik gemaakt van e-health en thuismonitoring en waarbij zorgfuncties worden geconcentreerd.

De komende drie jaar verandert er voor patiënten nog niets. Rijnstate huurt tot eind 2022 het gebouw van de koper, de Lairessegroep. In 2020 bekijkt Rijnstate op welke locatie ze de zorg gaat aanbieden die momenteel in Rijnstate Velp zit.



"Ons huidige vastgoed is relatief oud en vraagt om veel investeringen", zegt Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur van Rijnstate. "Omdat in de toekomst steeds meer ziekenhuiszorg efficiënter en deels op afstand zal worden verleend, verwachten we ook minder vastgoed nodig te hebben. Nu Rijnstate Velp verkocht is, bekijken we in overleg met huisartsen welke zorgactiviteiten we vanuit een locatie in de gemeente Rheden blijven aanbieden. In Elst willen we in de toekomst een breed palet van poliklinische zorg aanbieden, dat aansluit op de behoefte van de inwoners van de gemeente, veelal jonge gezinnen. Onze locatie in Zevenaar willen we verder ontwikkelen tot centrum voor planbare zorg en een accent op ouderenzorg. Met deze ontwikkelingen kunnen we in onze hoofdvestiging aan de Wagnerlaan in Arnhem ruimte creëren voor meer acute en complexe zorg."

Woonfunctie in gebouw Velp

In de toekomst wordt het pand in Velp waarschijnlijk geschikt gemaakt voor een woonfunctie. Hiervoor is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. Dat uitgangspunt is al met de gemeenteraad besproken.