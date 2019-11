Werkgeversorganisatie Transvorm wijzigt raad van toezicht

Transvorm heeft in 2019 de Governance Code Zorg ingevoerd. Als gevolg daarvan is de raad van toezicht gewijzigd, zodat deze per 1 januari 2020 alleen nog leden heeft die geen direct belang hebben bij de dienstverlening van Transvorm.

Daarnaast is een raad van advies in het leven geroepen die de raad van bestuur adviseert over beleid en dienstverlening. De raad van advies bestaat uit aangesloten organisaties die de werkvelden van de Brabantse zorg en welzijn vertegenwoordigen.



De raad van advies bestaat per 1 januari 2020 uit:



• Marianne Acampo (Sint Anna)

• Ino Cornel (Asendo)

• Ruud Dijkers (TWB),

• Brigite van Haaften (SDW, niet op de foto)

• Marjolein Jaquet (IVT)

• Wilma de Jong (Brabantzorg)

• Marijke Megens (Thebe)

• Ineke Strijp (GGZ Westelijk Noord-Brabant, niet op de foto)

• Pascale Voermans (SGE)



De raad van toezicht bestaat per 1 januari 2020 uit:

• Gijsbert van Herk (Stichting Humanitas)

• Jacomine Ravensbergen (Avans)

• Inge de Wit (St. Jans Gasthuis)