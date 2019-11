Hartstichting steekt 2,5 miljoen in nieuwe technologie

Zes onderzoekteams ontvangen in totaal ruim 5 miljoen euro voor onderzoek naar de inzet van nieuwe technologie tegen hart- en vaatziekten. De Hartstichting neemt de helft van dit bedrag voor haar rekening. De onderzoeksgroepen presenteerden hun onderzoeksopzet bij het congres 'Technologie voor duurzame zorg' in Utrecht.

Het geld gaat onder meer naar de ontwikkeling van een slimme camera, die acute hartziekten ziet aankomen en zorgverleners alarmeert. Ook wordt een game gemaakt, voor beter herstel na een beroerte.

Innovaties hard nodig

De innovaties moeten ziekten eerder opsporen en sneller of beter behandelen. De gebruikte technologie vermindert bovendien de inzet van zorgverleners, zodat de zorg voor hart- en vaatpatiënten ook in de toekomst betaalbaar blijft.

De innovaties zijn hard nodig, zegt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting. "Er zijn steeds meer hart- en vaatpatiënten. Als we niets doen, gaat het om 1,9 miljoen mensen in 2030. Ons doel is dat minder mensen ziek worden. En wie dan toch ziek wordt, moet direct de allerbeste behandeling en revalidatie krijgen. Daarvoor zijn slimme, technische oplossingen die ook op de lange termijn betaalbaar zijn, onontbeerlijk."