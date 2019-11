Zorggroep Noordwest-Veluwe benoemt nieuwe bestuursvoorzitter

De raad van toezicht van Zorggroep Noordwest-Veluwe heeft Gertjan Veening per 1 februari 2020 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Hij volgt in deze rol Margreeth Kasper-de Kroon op.

Veening (51) is momenteel werkzaam als directeur bij Eleos GGZ. De raad van toezicht ziet in Veening “een ervaren, betrokken en verbindend bestuurder, die invulling kan geven aan het leiderschap dat past bij onze organisatie”.

Met een bedrijfseconomische en bedrijfskundige achtergrond is Veening de eerste jaren van zijn loopbaan werkzaam geweest in de accountancy en bij de Rijksoverheid. Vanaf 2008 heeft hij brede ervaring opgedaan in de zorgsector, waarin hij bijn organisaties als Vanboeijen Accolade in eindverantwoordelijke functies als bestuurder en directeur heeft gewerkt.