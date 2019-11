'Medewerkers en organisaties in de vvt missen visie op innovatie'

Innovatie in de ouderenzorg is niet primair georganiseerd vanuit het werkproces, en medewerkers missen een visie. Maar zij blijken wel een grote behoefte te hebben aan ondersteuning en advies op dit gebied. Dat blijkt uit onderzoek van de Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht (IVVU).

Uit het onderzoek van de IVVU blijkt dat er over het algemeen in de instellingen behoorlijk veel gebruik gemaakt van nieuwe technische mogelijkheden. Zo gebruiken alle instellingen een elektronisch cliëntendossier (ecd). De meeste beschikken ook over sensoren met het oog op 'dwaalpreventie'. Daarnaast schrijdt ook de robotisering van de zorg in de instellingen voor ouderenzorg voort. Het merendeel van de innovaties sluit aan op de belangrijkste thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Toch zijn de meeste deelnemers aan het onderzoek van mening dat de innovatie niet vanuit het primaire proces plaatsvindt. Zaken als publiciteit over bepaalde nieuwe technische oplossingen en de beloften van leveranciers spelen daarbij een grotere rol. Ook positieve verhalen van andere instellingen kunnen een reden zijn om aan een innovatie te beginnen. Dit zonder dat voldoende onderzoek of de betreffende vernieuwing wel goed bij de eigen organisatie past.

Onvoldoende visie op vernieuwing

De respondenten geven aan dat de eigen organisatie onvoldoende visie heeft op digitale en technologische vernieuwing. Organisaties willen veel beginnen maar implementeren weinig succesvol. Veel organisaties hebben het moeilijk met een gestructureerde aanpak van innovatie(s). Dit is in lijn met de constateringen die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eerder deed op basis van haar proefbezoeken in het kader van de nieuwe toezichttaken op de implementatie van innovaties.

'Schaamte'

Naast tijd en prioriteit worden ook bestuurlijke betrokkenheid en eigenaarschap van medewerkers genoemd als belangrijke factoren voor succesvolle innovatie en implementatie. Inhoudelijke betrokkenheid en kennis en ervaring zorgen voor een vroegtijdige verbinding van innovatie met het zorginhoudelijk proces. Een opmerkelijke conclusie van het onderzoek is verder dat er sprake is van 'schaamte' in relatie tot technologische vernieuwing. Bijvoorbeeld doordat nieuwe toepassingen niet worden gebruikt en dat daarmee in de visie van de deelnemers aan het onderzoek geld wordt verkwist. Maar ook schaamte voor een gebrek aan technische randvoorwaarden of digitale vaardigheden.