Viattence benoemt interim bestuurder

Dick ten Brinke wordt per 1 december interim bestuurder bij Viattence. Hij neemt de taken over van Laurent de Vries, die is overgestapt naar het Summa College voor MBO opleidingen in de regio Eindhoven.

De belangrijkste opdracht voor Ten Brinke is het helpen uitvoeren van het inmiddels opgestelde Jaar- Kwaliteitsplan 2020. De uitgezette koers wordt daarmee gewoon voortgezet, zo laat de organisatie weten.

Ten Brinke is zijn loopbaan gestart als psychiatrisch verpleegkundige heeft in het verleden gewerkt als directeur bij Sensire en directeur/bestuurder bij Yunio, recent als directeur/bestuurder van GGD Noord- en Oost Gelderland en was lid van de directie van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland.