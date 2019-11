De Waalboog haalt nieuwe bestuurder binnen

Rita Arts is met ingang van 1 maart 2020 benoemd tot bestuurder van De Waalboog in Nijmegen. Ze volgt Toke Piket op die per 1 september De Waalboog heeft verlaten voor een nieuwe baan als bestuurder bij zorgorganisatie Abrona.

Arts (54) geeft als manager al bijna twintig jaar leiding aan zorgclusters: momenteel nog in het Elisabeth TweeSteden ziekenhuis en daarvoor in het Radboudumc. In haar functie als zorgmanager was zij onder andere betrokken bij de inrichting van integrale zorgconcepten (met verbinding van eerste en tweede lijn), nieuwbouwtrajecten, de opzet van kenniscentra en onderhandelingen bij de zorginkoop. De positie van de verpleegkundigen heeft altijd haar bijzondere aandacht. Van oorsprong is ze zelf verpleegkundige. Zij zet zich onder meer in voor de verdere professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep.

Strategie

Huidig bestuurder Loeks van der Veen blijft voorlopig aan. Arts en Van der Veen nemen samen het bestuur van De Waalboog op zich. Met het oog op ingrijpende veranderingen in het zorgaanbod en het vastgoed is de raad van toezicht van De Waalboog blij met de benoeming van Arts. “We zijn verheugd met dit ervaren besturingsteam”, aldus voorzitter Jos Meijerink. “De locatie Joachim en Anna start volgend jaar met volledige nieuwbouw. Ook op andere plekken in de stad ontwikkelen we nieuwe locaties. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Rita Arts hierin en bij alle andere ontwikkelingen die De Waalboog doormaakt, op gedegen wijze sturing zal geven aan het realiseren van de strategische doelstellingen."