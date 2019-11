Tweederde verpleeghuizen werkte mee aan kostenonderzoek NZa

Tweederde van de verpleeghuizen heeft gegevens aangeleverd voor het kostenonderzoek van de NZa. Dat is genoeg voor een nulmeting. Aan tientallen verpleeghuizen geeft de NZa nadere uitleg over het onderzoek.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft van tweederde van de verpleeghuizen data ontvangen voor het kostenonderzoek, voor de NZa voldoende om een nulmeting te doen. De deadline was 28 november.

Onrust en onduidelijkheid

De NZa verwacht dat de rest alsnog de data zal aanleveren. "We zijn blij met alle data die we al binnen hebben en danken alle aanbieders die al hebben meegewerkt aan het onderzoek. Maar we merken ook dat er wat onrust en onduidelijkheid bestaat bij sommige zorgaanbieders over wat er met deze data gebeurt. We zijn dan ook in gesprek met alle aanbieders die hier nog vragen over hebben en beantwoorden graag alle vragen die leven", zegt Josefien Kursten, directeur Regulering bij de NZa tegen Zorgvisie.