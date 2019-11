DSW wil dat Reinier de Graaf fusie met Haga en LangeLand opheft

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft moet de fusie met HagaZiekenhuis (Den Haag) en LangeLand in Zoetermeer terugdraaien. Dat zegt directeur Aad de Groot van DSW, de grootste zorgverzekeraar in de regio Delft.

"Deze fusie leidt alleen maar tot problemen, gedoe en spanningen", vertelt De Groot op Zorgvisie. "Dat kan ten koste gaan van de patiëntenzorg. We staan dus achter de medische staf van het Reinier de Graaf."

Vertrouwen

Deze medisch specialisten lieten woensdag weten dat ze tegen een tweede stap in het fusieproces zijn: de juridische fusie. Ze hebben het vertrouwen in de raad van toezicht opgezegd.

Niets opgeleverd

De Groot heeft direct daarna in een telefoongesprek directievoorzitter Carina Hilders van Reinier de Graaf verteld dat DSW voorstander is van het terugdraaien van de fusie: "Reinier de Graaf, Haga en LangeLand moeten weer zelfstandig worden. Er zijn grote cultuurverschillen tussen Delft en Den Haag. We zijn nu zes, zeven jaar bezig en de fusie heeft niets opgeleverd", meent De Groot. "Ook zorginhoudelijk nauwelijks iets."