’s Heeren Loo benoemt nieuwe regiodirecteur Noordwest-Nederland

Rianne Waanders is met ingang van 6 januari 2020 benoemd tot regiodirecteur Noordwest-Nederland bij ’s Heeren Loo. In deze functie volgt zij Fleur Drexhage op, die al eerder is benoemd tot regiodirecteur Noordwijk.

Waanders (56) heeft diverse management- en directiefuncties vervuld bij verschillende zorgorganisaties in het noorden van het land, zoals Stichting Talant (Alliade), Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen en Fier. Ook is zij in diverse functies werkzaam geweest bij GGZ Jeugd in Friesland. Daarnaast is Waanders ruim 2,5 jaar gastdocent veranderkunde voor de masteropleiding pedagogiek bij NHL Stenden. Vanaf dit jaar heeft zij haar eigen adviesbureau voor interim- en projectmanagement.

Waanders kijkt er naar uit om aan de slag te gaan bij ‘s Heeren Loo. “Ik maak graag verbinding met cliënten, medewerkers en andere ketenpartners”, aldus Waanders. “Ik werk ontwikkelingsgericht en ben voortdurend op zoek naar het benutten en vergroten van talenten en mogelijkheden. Het lijkt me een interessante regio waarbij we samen verder kunnen bouwen op datgene wat al is neergezet.”