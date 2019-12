Huisartsenorganisatie Hadoks besluit afscheid te nemen van bestuurder

Hadoks heeft besloten om afscheid te nemen van Henriëtte Dekkers-Sinke, lid raad van bestuur. Dat gebeurde bij de algemene ledenvergadering van 18 november op voordracht van de raad van commissarissen. Dat heeft Hadoks bekend gemaakt.

Dekkers-Sinke was als directeur van Huisartsenkring Haaglanden sinds 2016 bij de vorming van Hadoks, de nieuwe coöperatieve huisartsenvereniging in Haaglanden die op 1 januari 2019 van start ging.

"In de eerste helft van 2019 heeft zij als lid van de raad van bestuur van Hadoks meegeholpen om Hadoks op weg te helpen. Het is nu tijd om de consolidatie en uitbouw van Hadoks aan anderen over te laten. De raad van commissarissen en de AvA bedanken Henriëtte voor haar inzet en wensen haar alle succes toe in haar verdere carrière", aldus de organisatie.