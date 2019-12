Kennemerhart vernieuwt raad van toezicht

De raad van toezicht van Kennemerhart heeft per november 2019 twee nieuwe leden in de personen van Marianne Heeremans en Kirsten Botman.

Heeremans is beoogd voorzitter van de raad van toezicht. Als oud-politica, vakbondsbestuurder en burgemeester heeft Heeremans ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring. Van 2007 tot en met 2017 was ze burgemeester in Heemstede.

Botman heeft een achtergrond als financieel directeur bij een dochterbedrijf van ABN AMRO. Momenteel is zij als manager verantwoordelijk voor business management & transformatie bij de ABN AMRO. Op grond van haar expertise krijgt Botman de portefeuille financiën.

Met ruim 2700 medewerkers en vrijwilligers biedt Kennemerhart een breed scala aan zorg- en dienstverlening aan ruim 2500 ouderen in Kennemerland.