Judith Poulus versterkt directie Zorggroep Charim

Judith Poulus uit Ede treedt per 1 januari 2020 aan als directeur Zorg bij Zorggroep Charim in Veenendaal. Zij volgt Henk de Waard op, die in oktober afscheid heeft genomen.

Poulus heeft de laatste zeven jaar als rayonmanager en manager Beleid bij zorgorganisatie Icare/HdS Zorg. Zij was daar verantwoordelijk voor organisatie-brede projecten voor passende zorg en positieve gezondheid. Eerder bekleedde ze verschillende managementfuncties in diverse zorgorganisaties. Poulus begon haar loopbaan als verpleegkundige in de ouderenzorg.

Bij Zorggroep Charim zal Poulus samen met Bram van Hunnik (directeur Services) en Bert Houwen (directeur Behandeldienst) de directie vormen. Bestuursvoorzitter Henk Prins is blij met haar komst. “De zorggroep heeft de afgelopen jaren haar cliënttevredenheid kunnen verhogen naar gemiddeld een 8. Judith zal met haar kwaliteiten een grote bijdrage kunnen leveren aan het bestendigen van die opwaartse lijn.”