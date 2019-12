Europese life science-alliantie krijgt Nederlandse voorzitter

René Medema, wetenschappelijk directeur van het Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut, wordt per 1 januari 2020 voorzitter van EU-LIFE, de alliantie van dertien vooraanstaande life science instituten in Europa.

René Medema is celbioloog en hoogleraar Experimentele oncologie aan de Universiteit Utrecht/UMCU. Sinds 2012 is hij wetenschappelijk directeur en voorzitter van de raad van bestuur van het Nederlands Kanker Instituut, het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek. Het Nederlands Kanker Instituut is het enige Nederlandse lid van EU-LIFE.

Stem in Brussel

“We hebben via EU-LIFE een stem gekregen die in Brussel gehoord wordt”, zegt Medema. “De komende jaren zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er ook goed naar die stem geluisterd wordt.”

Vicevoorzitter

Medema volgt als president van EU-LIFE Geneviève Almouzni op. Per 1 januari krijgt EU-LIFE ook een nieuwe vicevoorzitter: Mónica Bettencourt Dias van het Gulbenkian Instituut in Portugal.