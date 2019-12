Zorg voor nabestaanden centraal in Kwaliteitsstandaard Donatiezorg

Voor de gewijzigde Wet op orgaandonatie is een kwaliteitsstandaard Donatiezorg ontwikkeld. In deze standaard is de zorg voor nabestaanden van overledenen die geen keuze over donorschap hebben gemaakt en met 'geen bezwaar' in het donorregister staan, omschreven. Zorginstituut Nederland heeft de standaard afgelopen week opgenomen in zijn register.

De standaard is gezamenlijk ontwikkeld door onder meer de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Stichting Bezinning Orgaandonatie en de Nederlandse Transplantatie Vereniging. "In de standaard staat beschreven op welke manier omgegaan dient te worden met de nieuwe categorie patiënten met 'geen bezwaar'. Als naasten van mening zijn dat de registratie niet overeenkomt met de wens van de patiënt kunnen zij bezwaar maken. Ook staat beschreven hoe omgegaan dient te worden met wilsonbekwaamheid. In alle situaties is extra aandacht voor de omgang met de nabestaanden", aldus het Zorginstituut.

De gewijzigde Wet op orgaandonatie gaat op 1 juli 2020 in. Iedere meerderjarige ingezetene die op dat moment nog niet geregistreerd staat in het donorregister, wordt per brief opgeroepen om alsnog een keuze over donatie vast te leggen. Wie dat na herhaaldelijke aanschrijven niet doet, wordt geregistreerd met 'geen bezwaar'.