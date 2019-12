Bravis koppelt gegevens patiëntmonitoring direct aan epd

Het Bravis ziekenhuis werkt samen met ChipSoft en Philips aan een rechtstreekse koppeling tussen de Philips Biosensor, patiëntmonitoring, geavanceerde algoritmes en het elektronische patiëntendossier van ChipSoft.

Deze koppeling tussen patiëntmonitoring en elektronisch patiëntendossier automatiseert een deel van de administratie in het ziekenhuis. Doelstelling is dat de koppeling de werklast voor verpleegkundigen verlicht zodat ze meer tijd aan de patiënt kunnen besteden. Ook moet de kans op registratiefouten afnemen. Bravis gaat de koppeling de komende drie maanden uitproberen. Dit is de eerste keer dat een koppeling wordt gemaakt tussen de BioSensor, patiëntmonitoringsapparatuur en het ChipSoft-epd HiX.

Early Warning Score

De Biosensor meet doorlopend hartslag en ademhaling en detecteert bovendien wanneer een patiënt valt. De Biosensor registreert deze metingen 24 uur per dag via kleine sensoren. Dit levert onder meer een Early Warning Score (EWS) op die verpleegkundigen een indicatie geeft over de situatie van de patiënt. Zo kunnen zij in een vroegtijdig stadium ingrijpen wanneer de situatie van een patiënt achteruitgaat.

Dankzij de koppeling met HiX komen de metingen en de EWS nu direct in het patiëntendossier te staan. Dat scheelt naar verwachting aanzienlijk in de administratieve lasten. Het ziekenhuis onderzoekt de komende drie maanden of dit inderdaad het geval is.

Patiëntgerichter

Marcel Swijnenburg, zorgmanager van Bravis ziekenhuis, is tevreden over de samenwerking met Philips en ChipSoft. "De biosensor is een innovatie die we graag wilden uitproberen en met de koppeling hebben we daar als ziekenhuis iets extra’s aan kunnen toevoegen. Door de uitwisseling van data tussen de verschillende systemen neemt de kwaliteit van de zorg toe en wordt er doelmatiger gewerkt. Dit is een goed voorbeeld van een digitale innovatie die nodig is om de zorg in de toekomst veiliger, patiëntgerichter en efficiënter te maken.”

Murk Westerterp, Head of Connected Care bij Philips Benelux, voegt hieraan toe: “De koppeling tussen de systemen van ChipSoft en Philips is een stap voorwaarts om connected care mogelijk te maken. Door slimme koppelingen in het ziekenhuis te creëren en optimaal gebruik te maken van metingen en data bewegen we toe naar een persoonlijke, proactieve en continue zorg voor patiënten. Bovendien verlichten we zo de registratielast voor zorgverleners."

