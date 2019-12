Bewonerscollectieven zorg en welzijn rukken op

Bewonerscollectieven die zich bezighouden met zorg en welzijn groeien zowel op het platteland als in de grote steden. De thema's waar ze zich op richten verschillen wel, blijkt uit onderzoek van kennisinstituut Nivel.

De reden waarom een bewonerscollectief wordt opgericht verschilt per type regio. In plattelandsgebieden gaat het vaak om iets te doen tegen de schaarste aan voorzieningen, in grote steden is het belangrijkste thema een gebrek aan coördinatie. De collectieven kunnen een rol spelen om de zorg voor kwetsbare mensen toegankelijk en betaalbaar te houden.

Startende collectieven

Het valt op dat bewonerscollectieven vaak bij elkaar in de buurt zitten. Dat kan erop wijzen dat mensen ideeën opdoen bij initiatieven in de omgeving. Er ontstaan bovendien regionale netwerken van bewonerscollectieven, die initiatieven stimuleren. De onderzoekers stellen dan ook dat het belangrijk is startende bewonerscollectieven in gebieden waar nog weinig initiatieven zijn, extra te ondersteunen. Zo kunnen ze dienen als voorbeeld voor anderen.

Initiatief

Het Nivel onderzocht de Bewonerscollectieven in samenwerking met Vilans en netwerk van burgerinitiatieven Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE).