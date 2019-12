Het Meander Medisch Centrum verstrekt kamernummers patiënten

Het Amersfoortse Meander Medisch Centrum gaat toch de kamernummer van patiënten verstrekken als bezoekers hier om vragen. Eerder deze maand werd nog besloten dit niet te doen, om de privacy van patiënten te waarborgen. Dit zou nodig zijn vanwege de AVG, aldus het ziekenhuis.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens bleek dit echter niet te kloppen. "Als een baliemedewerker van het ziekenhuis tegen een bezoeker zegt waar een patiënt ligt, dan is dat geen AVG-probleem", liet een woordvoerder eerder weten aan RTV Utrecht.

Teruggedraaid

Bestuursvoorzitter Frank de Reij laat weten de maatregel direct terug te draaien. "We vinden het vervelend dat we voor onze patiënten en hun bezoekers strenger zijn geweest dan strikt nodig. We bieden onze excuses aan voor eventueel ongemak dat door de maatregel is ontstaan", aldus De Reij. "We zijn de afgelopen tijd erg coulant geweest in het toepassen van de regel. We hebben geen bezoekers weggestuurd."

Controlevraag

Vanwege veiligheidsredenen zullen bezoekers wel eerst een controlevraag moeten beantwoorden voordat ze het kamernummer van een patiënt mogen weten. "Want ongewenst bezoek, en helaas komt dat regelmatig voor, past niet bij de zorg waarop patiënten bij ons mogen vertrouwen", licht Van Reij toe.