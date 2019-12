Robert Verheij: 'Gebruik bestaande zorgdata beter'

"Declaratiegegevens en elektronische patiëntendossiers zeggen veel over ervaringen van patiënten en de keuzes die zij maken. Er kan veel uit worden afgeleid over de zorgpaden die zij hebben gevolgd en de keuzes die in de behandeling zijn gemaakt", aldus Robert Verheij. Hij is sinds kort bijzonder hoogleraar Transparantie in de zorg vanuit patiëntperspectief.

Verheij zegt dit in een interview op Qruxx. Verheij doet sinds 1 november onderzoek naar de rol van zorgdata in het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. De leerstoel is gevestigd door Zorginstituut Nederland. Volgens de hoogleraar kunnen we nog meer en beter gebruik maken van bestaande zorgdata om de zorg voor patiënten te verbeteren.

Ervaringen

“De focus van de leerstoel heeft tot nu toe gelegen op de ervaringen van patiënten, weergegeven in PROMS en PREMS”, vertelt Verheij. “Andere data die we hebben, zoals declaratiegegevens en elektronische patiëntendossiers, zeggen ook veel over ervaringen van patiënten en de keuzes die zij maken. Er kan veel uit worden afgeleid over de zorgpaden die zij hebben gevolgd en de keuzes die in de behandeling zijn gemaakt.”

Naar het interview op Qruxx