Raad van toezicht ETZ krijgt nieuwe samenstelling

Hein van Oorschot wordt per 1 januari 2020 voorzitter van de raad van toezicht van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Hij volgt Joep Hubben op.

Gelijktijdig met Hubben neemt ook vicevoorzitter Anton van Overveld afscheid van de raad van toezicht. Beide heren hebben de maximale zittingstermijn bereikt.

Verder verlaat Laura van Geest met ingang van het nieuwe jaar de raad van toezicht. Van Geest is per 1 februari 2020 benoemd tot bestuursvoorzitter bij de Autoriteit Financiële Markten.

Werving

Per 1 november 2019 is David Voetelink toegetreden tot de raad. Hij neemt de plek in van Anton van Overveld. Voetelink was sinds 2013 vicevoorzitter en CFO van de raad van bestuur van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zijn portefeuille bestond onder meer uit financiën, ICT, servicebedrijf en twee klinische divisies. Hij is lid van de raad van commissarissen van Apotheek A15 en Zuyderland.

De werving van kandidaten voor de opengevallen functies loopt.