GGZ Friesland pioniert met generatieregeling

GGZ Friesland voert, naar eigen zeggen als eerste ggz-instelling in ons land, de zogeheten generatieregeling in. Medewerkers van 63 jaar of ouder krijgen hiermee de mogelijkheid om 80 procent van de huidige contractomvang te gaan werken. Ze ontvangen daarbij 90 procent salaris en bouwen 100 procent pensioen op.

GGZ Friesland wil met deze regeling de duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers bevorderen. Ze behouden zo goede en ervaren arbeidskrachten én kunnen, om in onze vervangingsvraag te voorzien, perspectief bieden aan jonge professionals op de Friese arbeidsmarkt. "Door de kennis en kunde van onze oudere medewerker te koppelen aan het elan van de nieuwe (jongere) medewerkers wordt zowel de kwaliteit als de continuïteit van de zorg geborgd", aldus GGZ Friesland.

Niet in cao

De generatieregeling is niet opgenomen in de cao GGZ 2019-2021 niet opgenomen.