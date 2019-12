Hartpatiënten Nederland pleit voor toelating 'vrouwenhartpil'

Hartpatiënten Nederland wil dat het medicijn ranolazine ook in ons land wordt toegelaten. De grootste belangenorganisatie van Hartpatiënten in Nederland heeft op dinsdag 3 december een brandbrief met dat verzoek naar het Zorginstituut gestuurd.

Met de brief schaart de patiëntenorganisatie zich achter het pleidooi van Angela Maas, hoogleraar cardiologie voor Vrouwen. Maas brak al eerder een lans voor toelating van dit voor vrouwen met hartklachten belangrijke en soms levensreddende medicijn. Het medicijn is met name toegespitst op het helpen van vrouwen met angina pectoris.

'Mannelijke bril'

Ranolazine wordt op dit moment in Nederland niet vergoed. Zorgverzekeraars en het Zorginstituut hebben volgens Maas toelating van het medicijn afgewezen, omdat de beoordelaars “met een mannelijke bril” naar de effectiviteit van het medicijn hebben gekeken. Bij vrouwen met problemen in de haarvaatjes zou het in 70 procent van de gevallen effectief zijn.

Het Zorginstituut ziet vooralsnog geen reden om het medicijn toe te laten. Het middel kost zo’n 120 euro per maand. In andere Europese landen en in de USA wordt dit medicijn wel vergoed.

Gezeur

Vrouwen hebben vaak andere klachten dan mannen bij een opkomende hartaanval. Dat vereist een andere aanpak, en om te beginnen een goede diagnose. Aan beide schort het nogal eens. Sterker nog: veel mannelijke artsen ervaren hartklachten van vrouwen vaak als "gezeur" of als overgangsklachten.