Bestuursvoorzitter Tergooi vertrekt

Hans den Hollander vertrekt per 1 juli 2020 na acht jaar als voorzitter van de raad van bestuur van Tergooi. De start van de nieuwbouw en de transitie naar zorg thuis vormen “een natuurlijk moment” in het stokje over te dragen, aldus een verklaring van het ziekenhuis.

“Terugkijkend heb ik een hele mooie en intensieve periode bij Tergooi gehad”, aldus Den Hollander. “Ik ben bijzonder trots dat we nu gestart zijn om het nieuwe ziekenhuis in één fase te kunnen bouwen. Het team van Tergooi is klaar om als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland gezamenlijk met de huisartsen, zorgpartners én zorgverzekeraars een duurzame verandering van de zorg in gang te zetten in de mij zo dierbare regio Gooi en Vechtstreek.”

Transitie

De raad van toezicht is op zoek naar een nieuwe bestuurder. Deze dient samen met Janneke Brink – Daamen (lid raad van bestuur) het concept van ‘Zorg moet dichterbij’ verder in te vervullen. Om bij gelijkblijvend zorgbudget aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen, zet Tergooi de komende jaren versneld in op een transitie van 20 procent van de zorg naar buiten de muren van het ziekenhuis.