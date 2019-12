Nieuwe vereniging wil zorgcollectiviteiten een stem geven

Zorgcollectieven kunnen en moeten meer betekenen dan een korting op de zorgpremie. Ze moeten streven naar gezondheidswinst voor hun leden, hen een stem geven en een volwaardige gesprekspartner zijn voor de beleidsmakers op VWS. Het zijn de uitgangspunten van het dinsdag opgerichte Verenigd Zorgcollectief (VZ).

VZ is een initiatief van een aantal grote, inhoudelijke zorgcollectiviteiten. Een van deze vijf is Stichting IZZ, het ledencollectief voor werknemers in de zorgsector. Daarnaast zijn Bovag-Bovemij voor de mobiliteitsbranche, Techniek Nederland Verzekeringen, WENB, de collectiviteit in de energiebranche en Mevas voor de kleinmetaal aangesloten.

Gezamenlijk hebben de vijf een stevige achterban van 1,5 miljoen verzekerden. Afzonderlijk van elkaar zetten zij zich al in om niet alleen een premiekorting te bedingen bij een zorgverzekeraar, maar ook om preventie- en andere gezondheidsprogramma’s aan hun leden te kunnen aanbieden. Veel van de programma’s richten zich in het bijzonder op gezond werken. Gezondheidswinst blijft in het Verenigd Zorgcollectief de belangrijkste drijfveer, maken de partners dinsdag duidelijk.

Kaf van het koren

Aanleiding voor de vijf partijen om de krachten de bundelen was de aankondiging van minister Bruins (Medische Zorg) afgelopen voorjaar dat de zorgverzekeraars nog één kans krijgen om de toegevoegde waarde van collectiviteitskorting op de basisverzekering te rechtvaardigen. Inmiddels is bekend geworden dat voor 2020 de collectiviteitskorting wordt gehalveerd van tien naar vijf procent.

"Je kunt alle begrip hebben voor de overwegingen van de minister daarbij", zegt Hans Kamps, voorzitter van het nieuw opgerichte Verenigd Zorgcollectief. "Maar hij scheert daarbij alle collectiviteiten over een kam en dat vinden wij niet terecht. Er zijn zo’n 64 duizend collectiviteiten met gemiddeld twintig leden. Inderdaad, er zitten er veel bij die financieel gedreven zijn, maar er zijn er ook die zorginhoudelijk iets toevoegen. De minister gaf zelf al aan dat hij graag het kaf van het koren wil scheiden. Wij zeggen: dit is het koren, kom met ons praten."

Brievenbus

Overigens slaat minister Bruins de plank mis als hij stelt dat het aan de zorgverzekeraars is om de toegevoegde waarde van collectiviteiten aan te tonen, vindt Roland Kip, directeur van Stichting IZZ. Dat zouden de collectieven zelf moeten zijn. "De collectieven hadden geen stem in de hele politieke discussie’, stelt Kip. "Ergens is dat niet gek, want we hadden ook geen brievenbus, we konden niet gezamenlijk worden aangesproken. Dit terwijl zorgcollectieven wel in de Zorgverzekeringswet worden genoemd als partij, juist namens onze verzekerden, onze deelnemers. Die rol willen wij pakken, om zorginhoudelijke collectieven een plek aan tafel en een stem te geven."

Behalve als aanspreekpunt en stem van zorgcollectieven wil Verenigd Zorgcollectief ook als belangenbehartiger optreden voor de leden. "De minister zei ook dat hij verzekerden meer invloed wil geven ten opzichte van de zorgverzekeraar. Een verenigd front van zorgcollectieven kan daartoe een middel zijn", aldus Roland Kip.

Kennis delen

Verder wil de organisatie een platform zijn voor het delen van kennis. "We zijn afzonderlijk van elkaar al een tijd bezig om programma’s in te zetten om de gezondheid van onze leden te bevorderen", zegt voorzitter Kamps. "Er is veel nieuwsgierigheid en enthousiasme om bij elkaar te kijken en van elkaar te leren. Werkgevers- en werknemerscollectiviteiten kunnen veel van elkaar leren. Zo kunnen we ontdekken welke programma's het beste werken. We hopen dat de zorgverzekeraars meekijken en de beste programma’s willen overnemen."

Financiële gevolgen

Het halveren en voorspelde afschaffen van collectiviteitskorting is slechts een aanleiding en niet de bestaansreden voor Verenigd Zorgcollectief. Toch is het voor de partners belangrijk dat die er is. ‘De collectiviteiten die echt iets meer willen betekenen voor de gezondheid van hun leden, hebben dat geld nodig om het contact met hun achterban te onderhouden en om gezondheidsprogramma’s te kunnen uitvoeren’, zegt Karin van Norel van IZZ.

IZZ-directeur Kip wijst erop dat het halveren van de korting ook financiële gevolgen heeft voor gemeenten die voor inwoners met een minimuminkomen een collectiviteit hebben. En, niet te vergeten, natuurlijk ook voor die individuele verzekerden die komend jaar met een flink hogere premie te maken krijgen.

Schadelast

"De minister wil de schadelast in de basisverzekering verminderen", stelt Kamps. "Wij kijken zelf breder en vragen de minister dat ook te doen. ‘Als programma's ervoor zorgen dat werknemers gezonder hun werk kunnen doen, melden ze zich minder vaak ziek. Gezonde werknemers zijn gezonde verzekerden. Dat zal zich ook terugbetalen in minder zorggebruik", concludeert de kersverse voorzitter van Verenigd Zorgcollectief.





Minister voor Gezondheid

Een van eerste zaken waar ZV zicht op korte termijn had voor wil maken is een minister voor Gezondheid zitten. In een volgens kabinet zou die een schakel moeten vormen tussen de ministeries van VWS, SZW en Financiën, die zich allemaal met aspecten van gezondheid en zorg bezighouden, maar zich vaak onvoldoende bewust zijn van wat de ander doet. Het is een eerste pleidooi van het