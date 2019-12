VVD, D66 en GL: laat monogame homo bloed geven

Homo's moeten bloed kunnen doneren als ze veilige seks hebben, vinden VVD, D66 en GroenLinks. Ze willen dat de bloedbank homo's die monogaam leven niet langer weert, en vragen het kabinet om te onderzoeken of dat kan.

Bloedbank Sanquin neemt geen bloed af van mannen die de afgelopen vier maanden seks hebben gehad met een man. Er is een flink grotere kans dat zulke donoren besmet zijn met bijvoorbeeld hiv of hepatitis. Maar die voorzorgsmaatregel discrimineert oppassende homo's, vinden de drie partijen. Ze willen dat de bloedbank voortaan alleen mensen weert die zich riskant gedragen.

Veilig

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) moet onderzoeken of donorbloed veilig blijft als Sanquin in het vervolg zo gaat selecteren, zeggen de drie partijen. Maar de minister zag daar tot dusver geen heil in. Hij wijst erop dat nog geen enkel land op die manier werkt. En aan het gevraagde onderzoek zouden niet alleen veel praktische, maar ook ethische bezwaren kleven. (ANP)