Steeds meer sterfgevallen door valpartij

Het aantal mensen dat overlijdt als gevolg van een val blijft toenemen. In 2018 gebeurde dit zo’n 4600 keer, bijna 600 meer dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De onderzoekers hebben hiervoor alleen gekeken naar de keren dat iemand onopzettelijk valt, struikelt of uitglijdt. Ongelukken met vervoermiddelen als de fiets of scootmobiel zijn niet meegeteld.

Vergrijzing

Dat fatale valpartijen al ruim tien jaar toenemen, is deels een gevolg van de vergrijzing. Vooral ouderen overlijden zo. "Ze staan minder sterk op hun benen en hebben broze botten," licht Dick ter Steege van het CBS toe. "Maar ook dementie speelt een rol."

Fatale val

Vergrijzing is niet de enige verklaring. Ook relatief gezien neemt het aantal dodelijke valpartijen namelijk toe. Een 85-jarige loopt nu een groter risico op een fatale val dan vier jaar geleden. Hoe dat komt, heeft het CBS niet onderzocht.

Meer vrouwen

Er zijn aanzienlijk meer vrouwen dan mannen die overlijden door een val, 2700 tegen 1900. Dit komt volgens Ter Steege deels omdat er meer oudere vrouwen dan mannen zijn. Maar ook als hiermee rekening wordt gehouden, is de kans dat een vrouw omkomt door een val groter. (ANP)

Meeste in Limburg

Fatale valpartijen komen relatief het meest voor in Limburg. In deze provincie overleden vorig jaar 33 op de 100.000 inwoners als gevolg van een val. Daarna volgen Drenthe en Noord-Holland met 31 en 30 sterfgevallen. Dat komt omdat hier relatief veel ouderen wonen.

Noord-Holland valt op

Er ontstaat een ander beeld als alleen wordt gekeken naar het aantal valpartijen per 100.000 mensen van 80 jaar of ouder. Dan valt Noord-Holland op, met 579 fatale valpartijen per 100.000 mensen van 80 jaar of ouder. Ook in Zuid-Holland (503), Utrecht (497) en Gelderland (477) komt een dodelijke val bij 80-plussers bovengemiddeld veel voor. (ANP)