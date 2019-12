Negatieve rente kost zorginstellingen extra geld

Ziekenhuizen, gehandicaptenzorgorganisaties en consultatiebureaus zijn tienduizenden euro’s per jaar kwijt aan negatieve rente. Dat meldt de Volkskrant.

Door de Europese Centrale Bank is de rente al geruime tijd tot ver onder nul procent verlaagd. Dat geldt ook voor spaarrekeningen van burgers, die nagenoeg nul procent rente bedragen. Banken durven daar echter nog geen boete in rekening te brengen voor het stallen van geld. De zorginstellingen betalen een vergoeding aan Nederlandse banken over het kasgeld dat ze op hun bankrekening hebben staan. Omdat ze verplicht zijn voldoende reserves in de kas te houden, kunnen ze vaak niet anders.

Inventarisatie

Uit een inventarisatie van de krant blijkt dat vooral zorginstellingen met meer dan 10 miljoen euro aan kasgeld negatieve rente betalen. De negatieve rente kan oplopen tot 0,5 procent van het bedrag dat op de bankrekening staat. Dit wordt sinds enkele maanden door steeds meer banken in rekening gebracht. Dit geldt onder andere voor het ziekenhuis UMCG, jeugd- en gehandicaptenzorginstelling Pluryn en consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West.

Voor zorginstellingen met 10 miljoen euro op hun rekening kunnen de kosten daardoor wel oplopen tot 50 duizend euro per jaar. ‘Daar kan ik een jeugdarts van in dienst nemen’, zegt Ron Boumans, directeur van de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West in de Volkskrant.

‘Geen problemen’

‘Het ministerie heeft op dit moment geen signalen dat de lage rente leidt tot problemen voor zorginstellingen’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. ‘Zorgaanbieders kunnen geconfronteerd worden met negatieve rente over hun banktegoeden. Tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat zorgaanbieders profiteren van de lage rentestand, doordat zij goedkoper kunnen lenen voor investeringen.’ Grote investeringen zoals een verbouwing of nieuw apparatuur zijn volgens de Volkskrant inderdaad goedkoper dan ooit, maar dat zou niet afwegen tegen de andere hoge kostenposten. ‘Het financiële plaatje lijkt positief, maar het is krap’, zegt Wouter van der Horst, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). ‘En het wordt alleen maar krapper. Het vergt enorme stuurmanskunst om de kosten die op ziekenhuizen afkomen in goede banen te leiden.’

Banken

Het is onduidelijk hoe de banken bepalen wie wel en niet hoeft te betalen. De Rabobank noemt een bedrag aan de krant. Daar betalen klanten met meer dan 12,5 miljoen euro op de bankrekening negatieve rente betalen. ING geeft geen details en spreekt van maatwerk. Ook ABN Amro zegt niets over de kosten, maar stelt wel dat het beleid ‘steeds scherper’ wordt.