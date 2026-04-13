Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Acht jaar celstraf voor verkrachting in zorginstelling Breda

Een 24-jarige man is veroordeeld voor het verkrachten en aanranden van kwetsbare ouderen in zorgcentrum Elisabeth in Breda. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft hem een celstraf van acht jaar en een beroepsverbod van dertien jaar opgelegd. De man had ook kinderporno in bezit.

De verdachte, Brennan G., werkte in april 2024 als flexwerker in de zorginstelling. Tijdens zijn eerste nachtdienst was hij verantwoordelijk voor een afdeling met dementerende ouderen. Drie bewoners vertelden de volgende dag los van elkaar dat ze in hun slaap werden overrompeld door een jongeman. G. was de enige mannelijke verzorger op dat moment.

De rechtbank oordeelt dat de drie bewoners weliswaar een vorm van dementie hadden, maar dat hun verklaringen van de dag erna wel betrouwbaar zijn. Bovendien werden bij een van de slachtoffers op het lichaam en in de kamer spermasporen van G. gevonden en zocht hij kort voor zijn nachtdienst op zijn telefoon naar porno met oudere demente vrouwen (ANP).

Reageer op dit artikel
Meer over:Ouderenzorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties