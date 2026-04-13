Acht jaar celstraf voor verkrachting in zorginstelling Breda

Een 24-jarige man is veroordeeld voor het verkrachten en aanranden van kwetsbare ouderen in zorgcentrum Elisabeth in Breda. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft hem een celstraf van acht jaar en een beroepsverbod van dertien jaar opgelegd. De man had ook kinderporno in bezit.

De verdachte, Brennan G., werkte in april 2024 als flexwerker in de zorginstelling. Tijdens zijn eerste nachtdienst was hij verantwoordelijk voor een afdeling met dementerende ouderen. Drie bewoners vertelden de volgende dag los van elkaar dat ze in hun slaap werden overrompeld door een jongeman. G. was de enige mannelijke verzorger op dat moment.

De rechtbank oordeelt dat de drie bewoners weliswaar een vorm van dementie hadden, maar dat hun verklaringen van de dag erna wel betrouwbaar zijn. Bovendien werden bij een van de slachtoffers op het lichaam en in de kamer spermasporen van G. gevonden en zocht hij kort voor zijn nachtdienst op zijn telefoon naar porno met oudere demente vrouwen (ANP).