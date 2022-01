Achterhoekse huisartsen ‘ernstig gedupeerd’ door wisseling zorgverzekeraar

Zestien huisartsen in de Achterhoek zijn ongewild overgenomen door Zilveren Kruis omdat Menzis voor hen geen preferente zorgverzekeraar meer is. Dit heeft volgens de huisartsen zeer nadelige gevolgen voor de organisatie van chronische zorg en zal leiden tot verschraling van de zorg voor ouderen.

De huisartsen in Lochem en omstreken voelen zich slachtoffer van de willekeur van de zorgverzekeraars. Zij voelen zich sterk benadeeld, want het contract dat zij hadden bij Menzis bood extra financiering voor de ouderenzorg. Deze financiering is volgens de artsen juist erg belangrijk voor dit deel van de Achterhoek waar sprake is van aanzienlijke vergrijzing. Nu Menzis heeft besloten dat zij buiten de Menzis ‘kerngemeenten’ vallen, kunnen de huisartsen in Lochem niet langer op de extra financiering rekenen. Het contract dat Zilveren Kruis biedt, vergoedt veel minder.

Vergoeding onder druk

Punt van zorg is dat Zilveren Kruis sinds dit jaar een nieuw financieringssysteem hanteert. Als gevolg daarvan komt niet alleen de ouderenzorg, maar ook de vergoeding voor de praktijkondersteuners onder druk te staan, zo stellen de huisartsen. Bij de voormalige Menzis huisartsen komen de wijzigingen extra hard aan omdat zij hun praktijkvoering in de afgelopen jaren hebben ingericht volgens de systematiek van Menzis. Nu worden ze geacht dezelfde zorg tegen een veel lagere vergoeding te gaan leveren. De betrokken huisartsen betwijfelen sterk of dat mogelijk is.

Aanslag op de kwaliteit

Huisarts Anne Roelofsen uit Lochem: “Een huisartsenpraktijk is geen bootje dat je door een ruk aan het roer opeens van koers kunt laten veranderen. Het is een hele organisatie. Er zijn artsen en praktijkondersteunende medewerkers in dienst, je hebt het gebouw, automatisering, verzekeringen. Het zijn allemaal vaste kosten. Een substantiële verlaging van de inkomsten betekent een aanslag op de kwaliteit van de zorg die we kunnen leveren. Het betekent een hogere werkdruk en minder tijd voor de patiënt. En het kan leiden tot ontslagen.”

Menzis

Menzis laat via woordvoerder Jaap Eijkelboom weten dat het besluit om de zestien huisartsen niet meer te contracteren al in 2019 is genomen. “Dat heeft deels te maken met het marktaandeel en deels met de impact die je als zorgverzekeraar kunt hebben in een betreffende regio, bijvoorbeeld via een zorgkantoor.” Hij zegt dat het besluit van Menzis is gecommuniceerd in meerdere gesprekken met de zorggroep. Volgende week is er een laatste gesprek waarin hij aangeeft “nog een keer goed te gaan luisteren”.

Roelofsen vertelt dat de zestien huisartsen pas sinds een jaar van het besluit van Menzis afweten, via de zorggroep. In eerste instantie realiseerden zij zich nog niet wat de financiële gevolgen voor hen zouden zijn. “Pas na de zomer van 2021 kregen wij berekeningen op basis van het nieuwe inkoopbeleid van Zilveren Kruis. Wij zijn ons kapot geschrokken.”

Praktijkhoudende huisartsen

In Nederland bestaat een systeem met praktijkhoudende huisartsen: één of twee huisartsen binnen een praktijk nemen de ondernemersrol op zich. Zij zetten een praktijkorganisatie op om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Ze sluiten arbeidsovereenkomsten af met artsen en medewerkers in loondienst, maken langetermijnplannen voor huisvesting en inrichting van de praktijk en ze zijn verantwoordelijk voor de financiën en de extra zorg die huisartsen in afstemming met de zorgverzekeraars in de loop van jaren zijn gaan bieden. Denk aan ketenzorgprojecten op het gebied van leefstijl, diabetes, hoge bloeddruk en ouderengeneeskunde.

Torenhoge werkdruk

Roelofsen: “Een onverwachte wijziging in de bekostiging verstoort de werkzaamheden en het evenwicht in de praktijk. Als Zilveren Kruis vasthoudt aan zijn nieuwe zorgfinanciering kan dat tot inkrimping van uren leiden, maar die zijn nu juist essentieel voor preventie en begeleiding van mensen met chronische aandoeningen. En er speelt nog iets: voor ons als huisartsen is de werkdruk vanwege covid-19 al bijna onverantwoord hoog. We kunnen onmogelijk ook nog eens grote organisatorische veranderingen in onze praktijken doorvoeren. Natuurlijk zullen we er alles aan doen om de patiënten daarvan niet de dupe te laten worden, maar er zijn grenzen aan wat we kunnen.”

Voorwaarden

Zilveren Kruis-woordvoerder Kim Libosan zegt dat Menzis indertijd bij hen heeft aangegeven de betreffende huisartsen niet meer te contracteren. “Er is hier geen sprake van een soort overname. Zilveren Kruis biedt de huisartsen in Lochem en omgeving op verzoek van de regio-organisatie nu een contract aan.” Op 1 april 2021 heeft Zilveren Kruis zijn contractvoorwaarden bekendgemaakt. De zorgverzekeraar wijst op het eigen zorginkoopbeleid met eigen contractvoorwaarden voor de financiering van de huisartsenzorg, waaronder ketenzorg/chronische zorg. Voor iedere contractant van Zilveren Kruis gelden dezelfde contractvoorwaarden. “Zilveren Kruis biedt de huisartsen een contract aan met alle mogelijkheden die in ons zorginkoopbeleid staan. Wij investeren bijvoorbeeld extra in de huisartsenzorg door de module Toekomstbestendige Huisartsenzorg. Daarnaast contracteert Zilveren Kruis de regio-organisatie die huisartsen ondersteunt in deze regio.”