ActiVite benoemd nieuw lid raad van toezicht

Iris Bandhoe neemt deze taak over van Harry Luik, die na twee zittingstermijnen per 1 januari jl. afscheid van de Raad van Toezicht heeft genomen.

Bandhoe heeft een achtergrond als psychiater en heeft diverse functies bekleed binnen ggz-instellingen. Momenteel is ze al vele jaren werkzaam als bestuurder bij GGZ Delfland. Tevens is zij actief als toezichthouder bij de Stichting Landzijde, inkoopcoöperatie Intrakoop en het Flevoziekenhuis. Daarnaast is zij roulerend voorzitter van OOR Opleidingsconsortium Zuid West Nederland.