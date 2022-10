Alzheimer Nederland spreekt verzekeraars aan op zorgplicht casemanagement dementie

Alzheimer Nederland vindt dat de zorgverzekeraars mensen met dementie in de steek laat. De gemiddelde wachttijd voor een casemanager dementie is opgelopen naar 4,4 weken. De stichting noemt dat ‘schandalig’.

De regionale verschillen zijn groot. In de regio Haaglanden wacht iedereen (100 procent) langer dan 6 weken op een casemanager. De wachttijd is daar gemiddeld 36 weken. Dat blijkt uit de regiorapportages van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In de rapportage is het regionale zorggebruik afgezet tegen het landelijke beeld. Mensen met dementie en mantelzorgers wachten daarmee veel te lang op de hulp en ondersteuning van een vaste begeleider, vindt Alzheimer Nederland.

Lager in Limburg

De wachttijd in het Netwerk Acute Zorg in Limburg is veel lager; gemiddeld 2 weken. Niemand wacht daar langer dan 6 weken op een casemanager dementie.

Ruimer inkopen

Casemanagement dementie valt onder de Treeknorm Verpleging van zes weken (80 procent binnen 4 weken). Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar deze norm te borgen voor zijn verzekerden. Casemanagement dementie is een verzekerd recht en valt onder de basisverzekering. “De zorgverzekeraar moet deze noodzakelijke zorg dus ruimer inkopen”, zegt Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging van Alzheimer Nederland. “Zorgverzekeraars laten mensen die de wanhoop nabij zijn hiermee echt in de kou staan.”

Zorgverzekeraar aan zet

“Mensen met dementie en mantelzorgers geven al jaren aan dat de casemanager de belangrijkste ondersteuning biedt om het thuis langer vol te houden. Als we met elkaar willen dat iedereen zo lang mogelijk thuis blijft wonen zijn de zorgverzekeraars echt aan zet om deze wachtlijsten zo snel mogelijk weg te werken.”

Direct na de diagnose

Alzheimer Nederland pleit ervoor dat mensen direct na de diagnose dementie een casemanager naast zich krijgen en niet pas hiervoor in aanmerking komen als er een crisis is. Deze zorgverlener volgt mensen met dementie en hun naaste op de voet, kijkt met hen vooruit, biedt een luisterend oor, weet de weg in het woud van professionele instellingen en organisaties in de regio, bemiddelt bij het regelen van hulp en helpt bij het maken van lastige keuzes.