AVL start met Europees proefbevolkingsonderzoek

De komende maanden ontvangen ongeveer 400.000 Nederlanders tussen de 60 en 79 jaar in drie regio’s een uitnodiging om deel te nemen aan een nieuw Europees onderzoek naar de vroege opsporing van longkanker. Het AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek is het eerste centrum dat in Nederland hiermee van start gaat. In Nederland leidt het Erasmus Medisch Centrum (EMC) het onderzoek.

In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 14.000 mensen longkanker ontdekt. Zeker 10.000 mensen overlijden elk jaar aan de ziekte. Behandelen op het moment dat de klachten verschijnen, is vaak moeilijk. Uit onderzoek blijkt dat het vroeg opsporen van longkanker, de sterfte aan longkanker met minstens 25 procent omlaag kan brengen. Toch is er nu nog geen bevolkingsonderzoek naar longkanker.

Antwoorden vinden

4-IN-THE-LUNG-RUN is het wetenschappelijke proefbevolkingsonderzoek naar longkankerscreening in Europa om antwoorden te krijgen op belangrijke vragen die nog open staan. “Eén daarvan is: hoe bereiken en informeren we de mensen die het meeste risico lopen?”, meldt het AVL. Een andere vraag is hoe vaak er CT-scans gemaakt dienen te worden.

AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek werkt mee aan het Europees proefbevolkingsonderzoek. In Nederland leidt het Erasmus Medisch Centrum (EMC) het onderzoek. Het onderzoek zoekt mensen tussen de 60 en 79 jaar oud die lange tijd in hun leven roken of in het verleden lang hebben gerookt om mee te doen aan dit proefbevolkingsonderzoek. De komende maanden ontvangen ongeveer 400.000 Nederlanders in 3 regio’s – waaronder groot Amsterdam – een uitnodiging om deel te nemen.