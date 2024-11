Beweging 3.0: blijvende balans in de wijkverpleging

Beweging 3.0 klopte in 2019 aan bij P5COM aan omdat ze buikpijn had van de resultaten. Teammanager Ydo Schreuder: ‘We wilden serieuze stappen zetten. De kwaliteit van onze zorg was redelijk op niveau, en verbeteringen op dat vlak konden we zelf oppakken. Maar om de bedrijfsvoering te verbeteren, hadden we hulp nodig.’

Die kwam van P5COM. Project Director Martin Mauritz: ‘De organisatie vermoedde dat het grootste lek in de inefficiënte routes en verzorgingsgebieden zat. Na diepere analyse bleek er op meer vlakken ruimte voor operationele verbetering. Het roosteren kon efficiënter, het registreren kon simpeler en de aansturing kon beter. Die thema’s hebben we integraal opgepakt.’

Bouwen aan balans

Mauritz: ‘In een gezonde organisatie zijn de belangen van cliënten, medewerkers en organisatie in evenwicht, en dat was hier niet het geval. Kort door de bocht: er was veel oog voor de doelen van medewerkers en cliënten, en te weinig voor de bedrijfsvoering. We hebben uiteindelijk zes verbeterthema’s gedefinieerd: cliëntplanning, registratie, operationele besturing, teamgrootte, roostering, en het verzorgingsgebied.’



Schreuder: ‘De analyse en presentatie van Martin waren scherp en helder. Dat kan een beetje overdonderend zijn, maar we zijn altijd in verbinding gebleven. Omdat ook meteen helder was dat we werkten aan dezelfde doelen, vonden we elkaar telkens op de inhoud. Daardoor lag er ook snel een basis om echt te werken aan verbeteringen.’

Weerstand en verbetering

Het project werd Wijkverpleging in Balans gedoopt. Cruciaal voor het succes was volgens Schreuder de aanpak van P5COM. ‘Er lag een hoog-over plan dat aangaf waar we naartoe moesten. En dat is opgeknipt in zes mini-projectjes. Alle thema’s kregen zo een eigen projectteam, met in elk geval drie of vier zorgmedewerkers, een manager, en een P5COM’er. In die groepen bedachten we: wat moeten we anders doen, hoe ontwikkelen we dat? En we bedachten ook meteen met de zorgprofessionals in het team: hoe ga jij dit bespreken met je collega’s? Dat vond ik heel gaaf. Als manager of externe consultant kun je van alles zeggen, maar het is toch sterker als een zorgcollega dat doet én meteen laat zien dat het werkt.’ Mauritz: ‘Bovendien leg je op deze manier al een basis voor een goede borging.’

Vergaand verbeteren

De projectteams kwamen op alle thema’s tot vergaande verbeterplannen. Philma Kraak is als Directeur Thuis verantwoordelijk voor de wijkverpleging. In 2019 was ze clustermanager, en direct betrokken bij het verbetertraject. ‘De verbeterplannen waren nodig, maar ze leidden natuurlijk ook tot weerstand. Teams maakten bijvoorbeeld zelf hun roosters, terwijl het efficiënter én eerlijker is om dat meer centraal te regelen. Dat vinden veel mensen prettig, maar anderen niet. En die laatsten laten natuurlijk het meest van zich horen.’

P5COM hielp met executiekracht, tempo en expertise. Mét resultaat. Sinds de afronding van het traject met P5COM in 2021, laten de resultaten van de wijkverpleging een stijgende lijn zien. Inmiddels schrijft de organisatie zwarte cijfers, en breidt ze zelfs haar verzorgingsgebied uit. Mauritz: ‘We hebben samen een stevig fundament gelegd. En Beweging 3.0 heeft de kans om daarop verder te bouwen met beide handen aangegrepen.’

Duurzaam geborgd

Dat die borging zo goed gelukt is, heeft verschillende redenen. Kraak: ‘We hebben een heel goede match met P5COM. We zijn allebei van snel helderheid geven, niet oeverloos doorpraten, maar doorpakken en gáán. Bovendien vonden we elkaar in het uitgangspunt dat P5COM ons op weg helpt, en het ons verder zelf laat doen.’

Mauritz: ‘Zo werken we het liefst, maar dat lukt alleen als we samen bouwen aan vertrouwen in de toekomst. En vooraf bedenken: hoe zorgen we dat dit project niet van P5COM is, maar van de organisatie zelf? Dat zat hier in de samenstelling van de projectteams, maar óók in persoonlijke aandacht. Wij zijn altijd nieuwsgierig, naar de mens achter de functie, naar wat jou beweegt en bezighoudt. Onze overtuiging is dat we zo tot betere oplossingen komen, én het maakt de hele samenwerking veel prettiger en makkelijker. Niet voor niets is Persoonlijk één van de vijf P’s uit onze naam. Het resultaat is dat we jaren later nog steeds contact hebben en het leuk is als we elkaar treffen.’

Kraak: ‘Het is heel waardevol geweest wat we met P5COM hebben gedaan, en net zo waardevol wat we daarna hebben gedaan. We zijn goed koersvast gebleven en hebben alle veranderingen uit de projectteams verder kunnen bouwen. En we zijn ook continu doorgegaan met aanscherpen en verfijnen. Ik geloof dat we inmiddels een sterke, veerkrachtige organisatie zijn. En dat is heel prettig werken, voor iedereen.’