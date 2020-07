Compensatie vraaguitval voor grote ggz-instellingen

Interessant voor u

Nieuws

Webinar JZOJP en Skipr: De kansen die de coronacrisis heeft meegebracht

E-health is de nieuwe norm, nu is hét moment om meer aan preventieve zorg te doen, en regionale samenwerking is noodzakelijk voor doelmatige en meer nabije zorg. Dat vinden de zorgbestuurders en zorgprofessionals die deelnamen aan de interactieve webinar ‘Kansen van de coronacrisis voor de zorg’: een initiatief van de Juiste Zorg op de Juiste Plek in samenwerking met Skipr.