Demonstratie in Den Haag tegen ‘kaalslag’ ouderenzorg

Een petitie die de initiatiefnemers – 27 noordelijke ouderenzorgorganisaties – eerder opstelden, is volgens hen al door circa 30.000 mensen getekend.

Problemen ouderenzorg

De actievoerders voorzien “zonder actie van de Tweede Kamer en het ministerie van VWS grote financiële problemen” bij de ouderenzorg, die “meer zuurstof” zou moeten krijgen. “De minister lijkt de ernst van de situatie niet te zien”, zeggen ze. De groep van 27 verwacht volgend jaar meer dan 100 miljoen euro tekort te komen, onder meer door de looneisen.

Extra geld

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg liet in juni weten de 27 ouderenorganisaties in Groningen, Drenthe en Friesland financieel niet te hulp te schieten. Haar ministerie had volgens haar reactie toen al veel extra geld uitgetrokken om de ouderenzorg anders te organiseren. In de periode 2023-2027 gaat het om 1,65 miljard euro extra, zei ze.

De organisaties hebben samen zo’n 30.000 cliënten. Ze stelden eerder dat de problemen in het hele land spelen, maar “de zorgvraag neemt enorm toe terwijl het personeelsaanbod afneemt. Een ontwikkeling die aan de randen van Nederland nog harder gaat dan in de Randstad.”

Reacties politici

Diverse politici lieten zich bij de demonstratie zien. Mohammed Mohandis van de PvdA vindt dat er iets moet gebeuren aan de combinatie van een “rare korting” en het tegelijk toch ook reserveren van geld voor extra personeel. Lilian Marijnissen van de SP noemde het “focking triest” dat een demonstratie als dinsdag in Den Haag nodig is. Caroline van der Plas van de BBB noemt kortingen op budgetten “funest” en Fleur Agema van de PVV riep op om “op andere partijen te stemmen dan die steeds weer in de regering zitten”. “Stem ook op nieuwe partijen”, raadde ze haar gehoor aan. (ANP)