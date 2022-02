Ecraid start strijd tegen infectieziekten

In 2022 is Ecraid (European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases) een rechtspersoon geworden en is nu volledig operationeel om de kennis op het gebied van infectieziekten te bevorderen. Dit is de eerste stap van Ecraid, dat zich ontwikkelt tot een non-profitorganisatie die klinisch onderzoek uitvoert voor zowel publieke als private sponsoren, meldt het UMC Utrecht.