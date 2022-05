‘Experimenteer niet met mondzorg voor kwaliteit van de zorg is geregeld’

VWS wil dat mondhygiënisten meer behandelingen in de mondzorg kunnen doen. De Tweede Kamer buigt zich hier binnenkort over. Patiëntenfederatie Nederland waarschuwt dat de kwaliteit van zorg eerst geborgd moet zijn.

De Patiëntenfederatie doet dit in een brief aan de Kamer. “Begin niet aan een experiment om mondhygiënisten meer armslag te geven en bepaalde handelingen van tandartsen te laten uitvoeren, voor er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de kwaliteit van de zorg en de controle op de naleving van die afspraken”, maant de belangenbehartiger.

Regionale proef

De Patientenfederatie is vooral ongelukkig met het voornemen het experiment gelijk voor vijf jaar in het hele land te beginnen. “We zijn van mening dat een beperkte regionale proef betere mogelijkheden biedt om randvoorwaarden goed te organiseren, te monitoren en waar nodig bij te sturen”, zo is in de brief te lezen.

De federatie vraagt de Kamer bij de minister af te dwingen dat patiënten goed worden betrokken bij de kwaliteitsafspraken over de mondzorg en de controle op het experiment.