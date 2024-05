Gehandicaptenzorg slaat alarm over bezuinigingen

Zorgaanbieders, professionals en cliënten- en verwantenorganisaties in de gehandicaptenzorg maken zich grote zorgen over de stapeling van bezuinigingen op de zorg voor mensen met een beperking in de komende jaren. De partijen trekken in een brandbrief aan de formateur en nieuwe coalitie aan de bel.

In de brandbrief delen Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Ieder(in), Lfb, KansPlus, de NVAVG, BPSW, V&VN, NVO en NIP hun zorgen over de stapeling van bezuinigingen op de zorg voor mensen met een beperking.

Onverantwoorde bezuiniging

In 2025 wordt er 232 miljoen euro bezuinigd op de gehandicaptenzorg. VGN-voorzitter Boris van der Ham: “We hadden verwacht dat de nieuwe coalitie de bezuinigingen van de huidige regering terug zou draaien, aangezien er recent unaniem steun in de Tweede Kamer was voor het controversieel verklaren van deze bezuinigingen. Deze bezuinigingen gaan nu echter gewoon door en er komen zelfs nieuwe bezuinigingen bovenop. Dat is onverantwoord.”

Verschraling van zorg

In de brief uiten de partijen hun teleurstelling. Zij becijferen de bezuinigingen op circa 1.000 euro per cliënt. “Dit leidt tot meer druk op zorgmedewerkers, met als gevolg een grotere uitstroom en minder startende medewerkers”, valt in de brief te lezen. Bovendien “lijkt een verschraling van de zorg en een toename van de wachttijden onvermijdelijk bij deze forse en snel op ons afkomende budgettaire opgave.”

Consequenties

De organisaties en professionals hebben grote zorgen over de consequenties van de bezuinigingen op de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg voor mensen die op deze zorg zijn aangewezen en voor wie geen alternatieven voorhanden zijn. “We weten dat dit een grote voorspeller is voor een toename van gezondheidsproblemen, van gedragsproblemen en daarmee van de zorgzwaarte”, aldus de organisaties.

Hoop om zaken bij te stellen

De partijen vragen het commitment van de nieuwe VWS-minister, steun van het hele kabinet en ruimte om een bijdrage te leveren aan de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord in een concreet regeerakkoord. “Onze hoop is dat bij de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en in de begroting voor 2025 nog ruimte ontstaat om zaken bij te stellen.”